China erlaubt Gruppenreisen nach Deutschland und in andere Länder

PEKING (dpa-AFX) - Nach dem Ende der Corona-Pandemie erlaubt China seinen Reiseveranstaltern wieder Gruppenreisen in zahlreiche Länder - darunter auch Deutschland. Nachdem solche Reisen in einige Staaten bereits wieder möglich waren, legte das Ministerium für Kultur und Tourismus am Donnerstag eine Liste mit weiteren 70 Ländern vor. Darunter sind die USA, Australien, Japan und andere bei Chinesen beliebte Reiseziele.

Organisierte Gruppenreisen machen einen großen Teil des weltweiten Reiseaufkommens der Chinesen aus. Die Tourismuswirtschaft der Gastländer dürfte davon profitieren.

Die chinesische Regierung hatte das Land seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend abgeschottet. Viele Visaarten wurden ausgesetzt. Einreisen waren, wenn überhaupt, nur in Verbindung mit einer meist mehrwöchigen Hotelquarantäne möglich. Anfang Januar öffnete sich das Land wieder./jpt/DP/zb