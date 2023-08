Heute stehen die Daten zur US-Inflation an - und die US-Aktienmärkte sind im Vorfeld dieser Daten charttechnisch angeschlagen! Erstmals nach 12 Monaten mit rückläufiger Inflation in den USA dürften die heute um 14.30 Uhr anstehenden CPI-Daten zeigen, dass die Inflation zum Vorjahresmonat wieder steigt. Besonders im Fokus heute ist die Kernrate, auf die die Fed besonders achtet bei der Entscheidung über die Zinsen. Insgesamt rechnen die Märkte nicht mehr mit einer Zinsanhebung in diesem Jahr (Fed Fund Futures sehen eine 62%-Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bis Ende des Jahres unverändert bleiben). Auch die Aktienmärkte rechnen nicht mehr mit Zinsanhebungen - die Rally basierte auf der Idee, dass die Inflation weiter fällt und die Fed daher absehbar die Zinsen sogar senken werde. Daher steht heute viel auf dem Spiel..

Hinweise aus Video: