KfW Research: Mittelstand zeigt sich anpassungsfähig - Druck auf Eigenkapitalquoten lässt nach

- Anpassungsfähigkeit des Mittelstands in der Energiekrise hat Druck auf Eigenkapitalquoten verringert

- Rund drei Viertel der Unternehmen blicken bezüglich Eigenkapitalausstattung optimistisch auf das Gesamtjahr 2023

- Finanzstruktur des Mittelstands weitestgehend krisenresilient

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland blicken in Bezug auf ihre Eigenkapitalausstattung optimistisch auf das Gesamtjahr 2023, wie ein aktueller Fokusbericht von KfW Research zeigt. Wie in der Corona-Krise hat der Mittelstand auch in der Energiekrise Flexibilität bewiesen. Umfangreiche Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs sowie die Umstellung auf die Nutzung erneuerbarer Energien haben die KMU befähigt, das Energiekostenniveau besser zu schultern. Das zeigt seine Wirkung: Laut einer Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel fallen bei 81 % aller Unternehmen die hohen Energiekosten finanziell kaum oder gar nicht ins Gewicht oder sind trotz Mehrbelastung finanziell gut zu verkraften. Neben den Anpassungsmaßnahmen haben die Preisrückgänge an den Energiemärkten, eine nachlassende Krisensymptomatik sowie die Einführung der Energiepreisbremsen zur Entlastung beigetragen.