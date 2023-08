LEG Immobilien macht Milliardenverlust - Aktie legt deutlich zu

Daneben wirkt sich nach Konzernangaben noch ein weiterer Faktor positiv auf die Gewinnperspektiven für das Jahr aus: So fällt die Übergewinnbesteuerung von LEG-eigener Stromproduktion geringer aus als gedacht. Die ebenfalls angespannte Nachfragesituation im Immobiliensektor ist für LEG hingegen von Vorteil. Das Unternehmen erwartet ein Mietwachstum von 3,8 bis 4,0 Prozent. Mehr Geld will LEG aber nicht in seinen Bestand stecken. Die Investitionsprognose bleibt bei 35 Euro je Quadratmeter./mne/men/jha/

Erst jüngst hat der Immobilienkonzern LEG die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Für das operative Ergebnis (AFFO) peilt das Unternehmen nun 165 bis 180 Millionen Euro an. Grund für die sich aufhellenden Ergebnisperspektiven sind allerdings auch den hohen Zinsen geschuldete Einmaleffekte: So hat LEG weitere Neubauprojekte gestrichen. Die steigenden Zinsen verteuern die Finanzierung von Wohnungsprojekten. Zudem leidet der Sektor unter einem rasanten Kostenwachstum und Engpässen bei Material und Handwerkern. Viele Immobilienunternehmen stellen daher die Pläne für Neubauten zurück oder trennen sich von Wohnungsportfolien.

Derweil kommt der Immobilienkonzern beim geplanten Verkauf von Wohnungen voran. Trotz der ausgeprägten Kaufzurückhaltung auf dem Wohnimmobilienmarkt habe LEG im ersten Halbjahr fast 700 Einheiten im Schnitt zum Buchwert veräußert, teilte das Unternehmen mit. LEG will insgesamt mehr als 5000 Wohnungen verkaufen. Dazu gehörten auch rund 1300 Einheiten aus dem 2021 angekauften Adler-Portfolio. Wie auch andere Unternehmen aus der Branche will LEG mit den Erlösen aus den Verkäufen seine Schulden abbauen.

Derweil lief es im Tagesgeschäft aufgrund einer starken Nachfrage nach Wohnraum deutlich besser. Die Nettokaltmiete legte in den drei Monaten bis Ende Juni um 4,7 Prozent auf 208 Millionen Euro zu. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche stiegen mit 6,52 Euro pro Quadratmeter um 4,3 Prozent.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal einen Milliardenverlust gemacht. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von 1,1 Milliarden Euro an, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte LEG Immobilien noch einen Gewinn von 906 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen hat den Wert seines Immobilienportfolios, wie bereits angekündigt, im Vergleich zum Jahresanfang um gut sieben Prozent abgewertet. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

