IG BAU warnt vor Asbest-Belastung in Millionen Gebäuden in Deutschland

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - In Wohngebäuden in Deutschland schlummern nach Erkenntnissen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Millionen Tonnen krebserregendes Asbest. Aufgrund der absehbar zunehmenden Sanierungstätigkeit in den kommenden Jahren drohten deshalb vor allem Bauarbeitern und Handwerkern schwerwiegende gesundheitliche Gefahren, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. "Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten", sagte IG-BAU-Bundesvorstand Carsten Burckhardt. "Wohnhäuser werden modernisiert, senioren- und familiengerecht umgebaut oder aufgestockt. Mit der Sanierungswelle droht deshalb jetzt eine Asbest-Welle auf dem Bau", ergänzte er.

Eine Studie des Pestel-Instituts im Auftrag der Gewerkschaft zählt rund 9,4 Millionen Wohngebäude, die in Deutschland zwischen den Jahren 1950 und 1989 errichtet worden seien. In dieser Zeit seien Asbest-Baustoffe intensiv zum Einsatz gekommen, teilte die IG BAU mit. "Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in diesen vier Jahrzehnten gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger."