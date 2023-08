Höhere Preise bescheren Allianz mehr Gewinn - Aktie legt zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Höhere Preise für Versicherungsschutz haben die Allianz im zweiten Quartal überraschend stark angetrieben. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Damit schnitt die Allianz besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Konzern auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Allianz-Aktie gewann kurz nach Handelsbeginn rund fast vier Prozent auf 222,75 Euro und gehörte damit zu den Spitzenreitern im Dax. Seit dem Jahreswechsel gewann das Papier damit elf Prozent, hinkt damit aber etwas dem deutschen Leitindex hinterher. Dieser legte seit Ende 2022 knapp 15 Prozent zu.