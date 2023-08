WIESBADEN (ots) -



- Anteil junger Menschen, die überwiegend von eigener Erwerbstätigkeit leben,

binnen 30 Jahren von 50 % auf 38 % gesunken

- Jugenderwerbslosigkeit 2022 mit 6,0 % so niedrig wie zuletzt im Jahr 2019 (5,8

%)



- Trotz Rekordzuwanderung und starkem Bevölkerungswachstum: Anteil der 15- bis24-Jährigen mit 10,0 % an der Gesamtbevölkerung Ende 2022 weiter aufTiefststand61 % der jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren standen im vergangenenJahr finanziell noch nicht auf eigenen Beinen, sondern waren für ihrenLebensunterhalt hauptsächlich auf familiäre oder staatliche Unterstützungangewiesen. 38 % verdienten ihr Geld dagegen überwiegend selbst, bezogen ihrHaupteinkommen also aus eigener Erwerbstätigkeit. Das teilt das StatistischeBundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August auf Basisvon Ergebnissen des Mikrozensus 2022 mit. Die Hälfte der 15- bis 24-Jährigen (50%) lebte hauptsächlich vom Einkommen der Eltern oder anderer Angehöriger. Jederneunte junge Mensch (11 %) bezog sein Haupteinkommen 2022 aus öffentlichenLeistungen. Für knapp 1 % war bereits in jungem Alter ein eigenes Vermögen dieHaupteinkommensquelle.Bei Volljährigen bis 24 Jahre lebt die Hälfte vom eigenen EinkommenIn der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen war der Anteil derjenigen, diehauptsächlich auf das Einkommen Angehöriger angewiesen waren, geringer: 2022 lager bei 36 %. Dagegen verdiente die Hälfte (50 %) der jungen Menschen im Altervon 18 bis 24 Jahren ihr Geld bereits überwiegend selbst.Anteil der von finanzieller Unterstützung lebenden 15- bis 24-Jährigen binnen 30Jahren um 11 Prozentpunkte gestiegenIn den letzten Jahren haben sich die Verhältnisse nur geringfügig geändert, vor30 Jahren waren sie jedoch noch umgekehrt: Im Jahr 1992 bestritt noch die Hälfteder 15- bis 24-Jährigen (50 %) ihren Lebensunterhalt hauptsächlich aus eigenerErwerbstätigkeit. Die andere Hälfte (50 %) - und damit 11 Prozentpunkte wenigerals 2022 - war damals hauptsächlich auf finanzielle Unterstützung angewiesen.Bei 42 % war dabei das Einkommen Angehöriger und bei 8 % waren öffentlicheLeistungen die Haupteinkommensquelle. In der Entwicklung der letzten Jahrzehntedürfte sich auch widerspiegeln, dass sich ein immer größerer Teil im Alter von15 bis 24 Jahren noch in Schule, Studium oder Ausbildung befindet.6,8 % der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland nicht in Bildung oder BerufDass zuletzt vergleichsweise viele junge Menschen auf öffentliche Leistungen