JEFFERIES stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Software-Entwickler habe starke Zahlen veröffentlicht, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Profitabilität sei so hoch gewesen wie seit dem dritten Quartal 2021 nicht mehr. Zwei Drittel der Umsätze seien wiederkehrender Natur, was für die Qualität der Zahlen spreche./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 02:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 02:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CompuGroup Medical Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,34 % und einem Kurs von 42,52EUR gehandelt.