BERNSTEIN RESEARCH stuft Evonik auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich immerhin gegen den Branchentrend gestemmt und im zweiten Quartal besser abgeschnitten als im ersten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das im Juli gesenkte Ziel für den operativen Jahresgewinn sollte erreicht werden, auch weil das zweite Halbjahr besser laufen könnte als das erste./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 05:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 05:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m