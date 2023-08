Babenhausen (ots) - Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen bei der Lässig GmbH

seit ihrer Gründung im Fokus. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran,

sich weiterzuentwickeln. Seit Mitte 2022 führt die Lässig GmbH unternehmensweit

ein Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001 ein. Ziel ist es, Umweltauswirkungen

durch die eigene Geschäftstätigkeit effektiv zu minimieren, Abfall und

Emissionen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Anfang Juni 2023 unterzog

sich der Anbieter von Lifestyle-Produkten für Babys, Kinder, Eltern und

Haustiere einem Zertifizierungsaudit - mit Erfolg. Die Zertifizierung

unterstreicht in besonderem Maße die Alleinstellungsmerkmale der Lässig GmbH in

der Baby- und Kinderausstattungsbranche sowie der Heimtierbranche.



Um die Umweltleistungen eines Unternehmens transparent, messbar und

nachvollziehbar zu machen, eignet sich ein zertifiziertes

Umweltmanagementsystem. "Nachhaltigkeit ist ein inflationär genutzter Begriff,

mit dem viele Handelspartner:innen, aber auch Verbraucher:innen oft nichts mehr

anfangen können, weil er beliebig zur Beschreibung von Produkten und

Geschäftstätigkeiten eingesetzt wird", gibt Claudia Lässig zu bedenken. Sie

führt gemeinsam mit Stefan Lässig, Karin Heinrich und Andrea Sibylle Ebinger die

Lässig GmbH.





Die Strategie der kleinen Schritte zahlt sich ausDie Lässig GmbH arbeitet seit über 16 Jahren an nachhaltigen Themen undimplementierte 2017 die "6 Säulen der Nachhaltigkeit" fest in derUnternehmensstrategie. Neben der Einführung eines Code of Conduct (2015), derISO 9001 Zertifizierung (2017), sowie der GOTS und OEKO-TEX® Zertifizierungen(2018), wird mit der ISO 14001 Zertifizierung die auf Nachhaltigkeit ausgelegteGesamtausrichtung des Unternehmens konsequent fortgesetzt. "Damit heben wirnicht nur die Produktmerkmale hervor - wir zeigen auch, dass wir denUmweltschutz in allen Unternehmensbereichen sehr ernst nehmen", so ClaudiaLässig.Ein wesentlicher Bestandteil des mehrjährigen, kontinuierlich auf Verbesserungausgerichteten Prozesses besteht darin, quantitative Ziele zu erreichen unddiese einem kritischen Monitoring zu unterziehen. Durch die Zertifizierung habendie unternehmerische Umweltbilanz sowie die Berechnungen und Maßnahmen zurVerringerung des CCF (Corporate Carbon Footprint) einen würdigen Rahmenbekommen.LÄSSIG setzt seit Jahren konsequent auf die Verbesserung des internen Umwelt-und Nachhaltigkeitsmanagements. Die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems nachDIN EN ISO 14001 wurde im Sommer 2023 durch die Zertifizierungsstelle TÜV Südbestätigt.Klimaneutralität: lokales Handeln, globale WirkungBereits seit längerem unterstützt LÄSSIG zudem Umwelt- und