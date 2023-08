Die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43), die noch am 2.2.23 bei 57,82 Euro auf einem 12-Monatshoch notierte, brach nach enttäuschenden Zahlen für das erste Quartal bis zum 5.4.23 auf ein 12-Monatstief bei 29,31 Euro ein. In diesem Bereich scheint die Aktie einen Boden gefunden zu haben und konnte sich danach wieder deutlich erholen. Nach der Veröffentlichung der positiven Quartalszahlen legte die Aktie am 9.8.23 auf Schlusskursbasis um 4,7 Prozent auf 39,01 Euro zu.

Wegen der soliden und über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 87 Euro ihre Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Kann die Aktie, von den guten Zahlen beflügelt, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 43 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.