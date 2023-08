Reflex vergibt Auftrag für das Sommer-Kernbohrprogramm in Ruby Graphite

10. August 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB:RFLXF), (FWB:HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen Falcon Drilling Corp. mit der Durchführung des geplanten ersten Bohrprogramms für den Sommer 2023 (das „Programm“) im Projekt Ruby Graphite (das „Projekt“) beauftragt hat. Das Programm besteht aus Diamantkernbohrungen über mindestens 3.500 Meter in dem Projekt, das sich im Beaverhead County, Montana, USA, befindet.

Das Projekt ist aufgrund seiner Geschichte einer kommerziellen Graphitproduktion vielversprechend in Bezug auf natürlichen kristallinen Graphit und wird über vollständige Genehmigungen für mehr als 18 verschiedene Bohrstandorte im gesamten Projekt verfügen. Dadurch ist das Explorationsteam des Unternehmens in der Lage, die Exploration von verschiedenen Bohrstandorten aus durchzuführen, um das Gebiet abzugrenzen, das als der „Saddle Trend“ bezeichnet wird und durch vorherige geophysikalische Arbeiten in dem Projekt identifiziert wurde.

Für das Programm, das bis zu 18 Bohrplatten umfassen wird, wurden die Bohrplatten und Zugangsrouten bereits festgelegt. Obwohl alle Bohrplatten und die dazugehörigen Zugangswege den Aufsichtsbehörden zur Genehmigung eingereicht wurden, werden noch nicht an allen Standorten Bohrungen durchgeführt, da es sich bei einigen um eventuelle Standorte handelt, sofern sich die Geologie als nicht den Erwartungen entsprechend herausstellt.

Die Bohrungen werden voraussichtlich am 16. August 2023 gestartet. Das Programm besteht aus acht primären Standorten für Bohrplatten. Die Kernbohrlöcher, die voraussichtlich eine Länge von durchschnittlich 135 Metern aufweisen werden, werden jeweils in der Konfiguration eines vertikalen Fächers mit Winkeln von 45° bis 90° von horizontal und senkrecht bis zum Streichen gebohrt, wobei an jeder Bohrplatte bis zu vier Bohrlöcher ausgeführt werden sollen. Der Fokus liegt auf der Definition des Umfangs und des Gehalts der Graphitmineralisierung, um einen hochgradig leitfähigen elektromagnetischen Trend zu bestätigen, der ungefähr in West-Ost-Richtung zwischen dem umfangreichen Bergbaukomplex Ground Hog und den Bird’s-Nest-Minen aus den ursprünglichen Betrieben vom Anfang des 20. Jahrhunderts verläuft.