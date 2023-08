SIBIU, Rumänien, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Die MultiversX Foundation gibt die zweite Ausgabe der globalen Konferenz zum Thema Blockchain-Technologie, xDay, bekannt, die die wichtige und wachsende Rolle untermauert, die Rumänien zunehmend im globalen Blockchain-Ökosystem einnimmt. Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der Konferenz in Paris findet die xDay 2023 vom 19. bis 21. Oktober 2023 im Parlamentspalast in Bukarest statt. Führungskräfte, Innovatoren, Unternehmer, Investoren und Regierungsbeamte aus aller Welt werden sich in Rumäniens Hauptstadt versammeln, um die neuesten Innovationen, Produkte und strategischen Partnerschaften vorzustellen, die die Zukunft von Blockchain-Technologien und Web3 mitgestalten werden.