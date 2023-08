Rückgang der Immobilienpreise verliert an Dynamik (FOTO)

- vdp-Index zeigt Minus der Wohnimmobilienpreise um 0,9 % auf Quartalssicht



Die Preiskorrektur auf dem deutschen Immobilienmarkt hielt auch im zweiten

Quartal dieses Jahres an. Allerdings flachte die Abwärtsdynamik im Vergleich zum

Vorquartal spürbar ab. Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) weist nunmehr einen Stand von 182,4 Punkten auf

(Basisjahr 2010 = 100 Punkte), dies entspricht einem Rückgang um 1,1 % gegenüber

dem ersten Quartal dieses Jahres und um 6,4 % gegenüber dem zweiten Quartal des

Vorjahres. Der bereits seit 2010 von vdpResearch quartalsweise erhobene

vdp-Index basiert - im Gegensatz zu anderen Immobilienindizes - auf der

Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten

und deckt Quartal für Quartal den gesamten deutschen Markt ab.



Im Vergleich zum direkten Vorquartal (Q2 2023 zu Q1 2023) büßten die

Wohnimmobilienpreise in Deutschland 0,9 % ein. Die Preise für Gewerbeimmobilien

fielen in demselben Zeitraum um 2,0 %, wobei das Minus der

Einzelhandelsimmobilienpreise mit -2,5 % etwas höher ausfiel als das der

Büroimmobilienpreise (-1,9 %).