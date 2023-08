BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Rückgang der Volumina bereite ihm Sorgen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Und das trotz höherer Ziele für das Gesamtjahr. Die veröffentlichten Volumina in den Sparten Konsumgüter und Klebstoffe seien "schrecklich"./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 69,76EUR gehandelt.