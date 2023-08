Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kleve (ots) - Viele Anleger haben die gigantischen Kursgewinne des Bitcoins inden letzten Jahren verfolgt - allerdings zweifeln viele auch an derNachhaltigkeit der Vermögenszuwächse in der noch jungen Kryptobranche. JanBräutigam ist Krypto-Experte der ersten Stunde und weiß genau, wie diedahinterstehende Blockchain-Technologie funktioniert. Der Gründer undGeschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbH hat es sich zur Aufgabegemacht, sein Experten-Wissen an Laien und erfahrene Wertpapier-Anleger zuvermitteln, damit sie im Kryptomarkt erfolgreich und transparent investieren undsich ein passives Einkommen aufbauen können. Weshalb er in Kryptowährungen dieZukunft sieht, hat er in folgendem Beitrag verraten.Kaum eine Anlageklasse polarisiert so sehr wie die Kryptowährungen: Während dieeinen in Bitcoin und Co. vor allem risikobehaftete Internet-Tauschmittel ohneechten Wert und mit ständiger Betrugsgefahr sehen, erhoffen sich die anderendurch eine Investition in Kryptos den Reichtum über Nacht. Beide Seiten habenihre Berechtigung, wie etwa der Fall des betrügerischen OneCoin oder dieErfolgsgeschichte des Bitcoins zeigen. Doch können heutige Kryptowährungenabseits dieser Extremfälle eine seriöse Wertanlage darstellen? "ModerneKryptowährungen haben das Potenzial, die gesamte Finanzbranche neu aufzustellen.Daher warten auf die Anleger zahlreiche Chancen, um sich am neu entstehendenglobalen Kryptomarkt zu positionieren - sofern sie rational und planvollvorgehen", betont Jan Bräutigam, Geschäftsführer der Jan Bräutigam ConsultingGmbH."Der Kryptobereich ist nicht ohne Risiko, doch sieht man sich die wenigenBetrugsfälle an, begründen sich diese in der Regel durch mangelnde Erfahrung undfehlendes Fachwissen der Investoren. Richtig eingesetzt, sorgen Kryptowährungenim Gegenteil sogar für ein Mehr an Transparenz und Sicherheit", fügt derKrypto-Experte hinzu. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Kryptobranche kenntJan Bräutigam die technischen Hintergründe und Strategien, um möglichstrisikoarm in den wachsenden Kryptomarkt zu investieren. Um angehende Anleger mitdem Wissen und den Instrumenten für einen erfolgreichen Vermögensaufbau in derWelt der digitalen Währungen auszustatten, hat er vor mehr als drei Jahren dieJan Bräutigam Consulting GmbH ins Leben gerufen. Dabei konnten im Rahmen seinerKrypto-Masterclass bereits über 400 Teilnehmer das Hintergrundwissen und dieStrategien des Krypto-Experten für sich nutzen, um in den Kryptomarkt