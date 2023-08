JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Lucas Ferhani lobte in einer ersten Reaktion am Donnerstag den über der Markterwartung liegenden Auftragseingang. Der Umsatzanstieg des Herstellers von Bremstechnik habe von der Erholung auf dem chinesischen Absatzmarkt profitiert./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 01:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 01:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 65,92EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m