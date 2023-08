Die Tochtergesellschaft center3 der stc Group arbeitet mit Oracle zusammen, um Cloud-Dienste in Saudi-Arabien auszubauen

Die geplante Oracle Cloud-Region in Riad ist Teil einer 1,5-Milliarden-US-Dollar-Investition von Oracle zum Ausbau der Cloud-Infrastrukturkapazitäten im Königreich. Die Oracle Cloud-Region in Riad wird die sechste Oracle Cloud-Region sein, die im Nahen Osten betrieben wird, und schließt sich einer weiteren geplanten Cloud-Region an, die in der futuristischen Stadt NEOM angesiedelt werden soll. Oracle betreibt derzeit vier Cloud-Regionen im Nahen Osten und ist derzeit einer der wenigen großen Cloud-Anbieter, die mit der bestehenden Oracle Cloud-Region in Dschidda eine Cloud-Region im Königreich anbieten.

RIAD, Saudi-Arabien, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- center3 von stc, ein regionaler Anbieter von Rechenzentren und Datendiensten, hat eine strategische Zusammenarbeit mit Oracle angekündigt, um Hosting- und Datendienste für die geplante Oracle Cloud-Region in Riad bereitzustellen sowie die Erweiterung der bestehenden Oracle Cloud-Region in Dschidda zu unterstützen. Dies wird dazu beitragen, die Einführung von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) -Diensten zu beschleunigen, um die steigenden Cloud-Computing-Anforderungen privater und öffentlicher Organisationen in Saudi-Arabien zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für center3 dar und steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für die Vision 2030 von Saudi-Arabien und die digitale Transformation der Region, die Asien, Afrika und Europa verbindet. Es wird erwartet, dass die Initiative Saudi-Arabien und dem Nahen Osten erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen wird.

Fahad A. Alhajeri, CEO von center3, einer Tochtergesellschaft der stc Group, erklärte: „Diese strategische Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unser Geschäft auszubauen und die digitale Wirtschaft in der Region zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass diese langfristige Partnerschaft sowohl center3 als auch Oracle in die Lage versetzen wird, neue Höhen des Erfolgs zu erreichen."

Nick Redshaw, Senior Vice President, Mittlerer Osten und Afrika, Cloud Tech Oracle, sagte: „Oracle treibt eine der schnellsten Erweiterungen von Cloud-Diensten voran, die ein großer Cloud-Anbieter in Saudi-Arabien bereitstellt, um die Cloud-Computing-Kapazität im Königreich zu erhöhen. Wir bieten unübertroffene Innovationen in der Cloud mit umfassenden KI- und maschinellen Lernfunktionen, die bereits in unsere Infrastruktur und Anwendungen für HR-, Finanz-, Lieferketten- und Vertriebsteams integriert sind. Wir sind gut positioniert, um leistungsstarke generative KI-Dienste zu liefern, die Unternehmen dabei helfen, die komplexesten Herausforderungen von heute zu lösen. Diese einzigartigen Fähigkeiten und unsere Zusammenarbeit mit center3 werden das Wachstum der digitalen Wirtschaft des Landes weiter fördern."

Als Teil des breiteren Fokus der stc Group auf digitales Enablement etabliert sich center3 schnell als ein führender Akteur im regionalen und globalen digitalen Ökosystem. Mit seinem umfassenden Portfolio an Rechenzentren und Datendiensten positioniert sich center3 als zentrale Anlaufstelle für digitale Dienstleistungen im Nahen Osten, Asien, Europa und Afrika.

Die verschiedenen Cloud-Regionen von OCI im Nahen Osten sind Bestandteil der verteilten Cloud-Strategie, die mehrere Bereitstellungsoptionen bietet, um unterschiedliche Kundschaftsanforderungen in Bezug auf regulatorische Anforderungen, Datenresidenz oder Latenzreduzierung zu erfüllen. So kann die OCI-Kundschaft beispielsweise auch anspruchsvolle Anforderungen an Datenresidenz, Sicherheit und Souveränität erfüllen, indem sie ihre Anwendungen in einer eigenständigen dedizierten OCI-Region ausführt, in der alle gehosteten Daten lokal und privat in einem Rechenzentrum unter der Kontrolle der jeweiligen Kundschaft bleiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2182736/center3_by_stc_group.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-tochtergesellschaft-center3-der-stc-group-arbeitet-mit-oracle-zusammen-um-cloud-dienste-in-saudi-arabien-auszubauen-301897748.html