Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - 57 Prozent der Unternehmen und öffentlichen Verwaltungenschließen strategische Partnerschaften, um damit Kosten zu senken. Fast ebensoviele (49 Prozent) wollen durch Kooperationen Prozesse optimieren. Deutlichweniger (27 Prozent) zielen dagegen darauf ab, neue Geschäftsmodellevoranzutreiben. Effizienz genießt in Deutschland damit einen deutlich höherenstrategischen Stellenwert bei Kooperationen als Innovationen. Das ergibt dieStudie " Managementkompass Survey Open Company (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-open-company-offen-fuer-mehr-wertschoepfung/) " von Sopra Steria.Organisationen arbeiten stärker zusammen. Unternehmen wollen sich im Wettbewerbbehaupten und öffentliche Verwaltungen ihre hoheitlichen Aufgaben für dieBevölkerung besser wahrnehmen. 70 Prozent der befragten Unternehmen und Behördenbeschränken sich vor allem auf eine punktuelle Zusammenarbeit, beispielsweiseauf klar begrenzte Projekte. Strategische Partnerschaften und systematischesOutsourcing wählen deutlich weniger. Noch seltener sind so genannteCo-Creation-Partnerschaften. 14 Prozent der Befragten arbeiten mit anderenUnternehmen, Behörden oder Forschungsinstituten zusammen und entwickeln -organisatorisch und formal eng verwoben - Lösungen, Dienstleistungen oderGeschäftsmodelle aus einem Guss."Zusammen spart es sich leichter"Der Großteil der Unternehmen und Verwaltungen bevorzugt somit loseKooperationsformen gegenüber engen Formaten, bei denen bestehendeWertschöpfungsketten aufgebrochen werden oder neue entstehen. Das liegt auch anden Motiven, warum überwiegend kooperiert wird. Synergieeffekte, geringereKosten und die Optimierung von Geschäftsprozessen sind zentrale Mehrwerte, diedie meisten der befragten Entscheiderinnen und Entscheider mit Kooperationenanstreben. Dazu kommen langfristige strategische Ziele wie Wissensaustausch,Kompetenzaufbau, Netzwerken. Auf Innovation und schnelle Wachstumserfolgeausgelegte Motive wie Zugang zu Märkten und Zielgruppen oder neueGeschäftsmodelle verfolgen deutlich weniger Organisationen."Es ist nachvollziehbar, dass Unternehmen oder Behörden vor allem in Projektenkooperieren und in die Auslagerung von Prozessen investieren, wenn sie vorrangigKosten senken wollen. Zusammen spart es sich leichter, und Outsourcing ist einerder zentralen Hebel für mehr Effizienz und Industrialisierung. Wer allerdingsnur Effizienz und Optimierung im Blick hat, schöpft das Potenzial vonKooperationen nicht aus", sagt Frédéric Munch, Vorstand von Sopra Steria.Engere Kooperationen sind im Kommen