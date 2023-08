Energy Storage; Quelle: Depositphotos

Die strategische Planung des Unternehmens sieht vor, dass Homerun Resources mit seinem Angebot an hochreinem Quarzsand (HPQ Silica) in drei Phasen zu einem führenden Unternehmen für Energie- und Industriematerialien aufsteigen wird. Die im Hintergrund stehende Idee ist dabei ebenso einfach wie logisch: Wir leben in einer Gesellschaft, deren Technik auf dem Einsatz von verschiedenen Materialien aufgebaut ist.

HPQ Silica ist eines dieser Materialien. Es wird in zahlreichen industriellen und kommerziellen Produkten verwendet und ist damit Bestandteil vieler Lösungen im Energie- und Technologiesektor. In mobilen Geräten wird HPQ Silica zur Herstellung von Chips und interaktivem Glas verwendet. Bei der Herstellung von Solarsystemen ist HPQ Silica das Ausgangsmaterial für die Produktion von Polysilizium und Solarglas.

Mit anderen Worten: Ohne HPQ Silica gäbe es keine Solarenergieerzeugung und keine mobilen Geräte. Die für die Welt negative, für Homerun Resources und seine Aktionäre jedoch äußerst positive Nachricht ist, dass die weltweiten Vorräte an HPQ-Kieselerde schneller erschöpft sind, als sie entdeckt werden. Es ist deshalb absehbar, dass die Versorgungssicherheit für den nach Wasser weltweit am zweithäufigsten eingesetzten Rohstoff schon bald ein großes Thema werden wird.

Als bedürfe es noch einer weiteren Bestätigung hat das US-Energieministerium, das Department of Energy, in seinen Bericht „2023 Critical Materials Assessment“ kürzlich erklärt, dass die Bedeutung von Silizium für Energielösungen wie Solar- und Speichertechnologien unbestreitbar ist. Die Notwendigkeit einer zuverlässigen und stabilen Versorgung mit Silizium ist damit unbestreitbar.

Homerun Resources Drei-Phasen-Plan

Homerun Resources sieht sich deshalb nicht nur als ein Rohstoffunternehmen, das lediglich den Rohstoff, also in diesem Fall das Silizium abbaut, sondern es ist ein Werkstoffunternehmen, weil es das Siliziumoxid zu industriellen Lösungen verarbeitet. Damit deckt das Unternehmen eine wesentlich breitere Wertschöpfungskette ab als ein normales Rohstoffunternehmen.

Phase Eins des strategischen Plans deckt den HPQ Silica Supply ab. Um diesen Teil seiner strategischen Ausrichtung erfolgreich abzudecken, hat Homerun Resources sich kürzlich in Brasilien einen beträchtlichen Vorrat an HPQ-Kieselerde gesichert. Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage, kann dieser Schritt nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn es gilt für jedes Unternehmen in diesem Sektor, sich stabile und zuverlässige Quellen für HPQ-Kieselsäure zu erschließen.

Die zweite Phase des strategischen Plans deckt die Infrastruktur und die Logistik ab. Selbstverständlich wäre es möglich, HPQ Silica einfach in seiner natürlichen Form zu verkaufen. Will ein Unternehmen sich jedoch den Zugang zu vielen Endanwendungen verschaffen, sollte der Rohsand vor seiner Verwendung aufbereitet, also gewaschen, kalibriert und veredelt werden. Im Rahmen der zweiten Phase seines Strategieplans konzentriert sich Homerun Resources auf die Integration von Infrastruktur und Logistik für den Abbau, den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von HPQ Silica. Weitere Ankündigungen in diesem Bereich werden für im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahrs 2023 erwartet.

In der dritten Phase des strategischen Plans stehen der Umsatz und die vertikale Integration im Vordergrund. Wie jedes Unternehmen, so strebt auch Homerun Resources nach stabilen Einnahmen. Zunächst stammen diese aus der Lieferung von Sand in seiner natürlichen Form. Gelingt es mit diesen Einnahmen, die Infrastruktur und die Logistik für aufbereitetes HPQ Silica aufzubauen, können höhere anschließend Einnahmen generiert werden.

Gleichzeitig führt Homerun Resources alleine oder mit Partnern weitere Forschungen durch, um Produkte anbieten zu können, die einen Wettbewerbsvorteil in der HPQ Silica-Vertikalen bieten. Auch in diesem spannenden Bereich erwartet der Homerun-Vorstand noch in diesem Jahr weitere Erfolgsmeldungen.

Fazit: Die Strategie macht in ihren einzelnen Phasen wie auch in ihrer Gesamtheit sehr viel Sinn und die letzten Schritte, die in dieser Richtung vollzogen wurden, wussten die Anleger zu überzeugen. Der Kurs hat deshalb in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye aufs Parkett gelegt. Nun kratzt die Aktie an ihren alten Hochs. Es dürfte schwer werden, diese gleich im ersten Anlauf dauerhaft zu überwinden. Doch sollte es Homerun Resources in einem zweiten oder dritten Anlauf gelingen, diese Hürde signifikant zu nehmen, werden weitere Investoren auf das Unternehmen aufmerksam werden, womit die Basis zu einer weiteren Aufwärtsbewegung gelegt werden könnte.

