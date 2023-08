Minden (ots) -



- Wirtschaftliches Umfeld durch zahlreiche Herausforderungen geprägt

- Kostensteigerungen können durch höhere Umsätze nur teilweise kompensiert

werden

- Zahlreiche Fortschritte bei der nachhaltigen Transformation der

Unternehmensgruppe



Das Jahr 2022 war für die Melitta Gruppe ein herausforderndes Geschäftsjahr. Es

war geprägt von einer starken Kaufzurückhaltung der Kunden, erheblich

gestiegenen Energie-, Material- und Transportkosten sowie einem hohen

Margendruck. Negativ wirkten sich darüber hinaus temporäre Rohwarenengpässe,

langwierige Verhandlungen mit dem Handel und die geopolitischen Veränderungen

aus, die insbesondere durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden.





"Das schwierige wirtschaftliche Umfeld hat sich auf unsere Ergebniszahlenausgewirkt", sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der MelittaGruppe. "Gleichwohl ist es uns gelungen, frühzeitig auf die verändertenRahmenbedingungen zu reagieren, solide zu wirtschaften und unsereLieferfähigkeit durchgehend sicherzustellen. Außerdem haben wir erneut großeFortschritte bei unserer Transformation zu einer nachhaltig ausgerichtetenUnternehmensgruppe gemacht und in viele zukunftsorientierte Projekteinvestiert."Ertragseinbußen trotz höherer UmsätzeDie Melitta Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 2.284Mio. Euro (im Vorjahr: 1.882 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg ist insbesondere aufnotwendige Preisanpassungen und eine Normalisierung desBusiness-to-Business-Geschäfts nach der Corona-Pandemie zurückzuführen. Außerdemwurden erstmals die 2021 mehrheitlich übernommenen Gesellschaften Roast MarketGmbH und Corsino Corsini S.r.L. in den Konzernabschluss einbezogen.Das Umsatzwachstum und die eingeleiteten Maßnahmen zur Kosteneffizienz konntenjedoch nicht verhindern, dass das Ergebnis der Melitta Gruppe belastet wurde."Insbesondere die gestiegenen Materialaufwandskosten und die hohenPreisschwankungen im Kaffee- und im Aluminiummarkt haben sich auf dieErtragssituation der Melitta Gruppe negativ ausgewirkt. Zudem hat sich dieNachfrage der privaten Haushalte aufgrund des eingetrübten Konsumklimasbeträchtlich abgeschwächt", so Volker Stühmeier, Mitglied derUnternehmensleitung der Melitta Gruppe.Solide Entwicklung in den vergangenen fünf JahrenTrotz der schwierigen Rahmenbedingungen und der durch die Corona-Pandemieausgelösten hohen Nachfrageschwankungen hat sich die Melitta Gruppe in denvergangenen fünf Jahren sehr solide entwickelt. In diesem Zeitraum entstand eindurchschnittliches Umsatzwachstum von rund 8 Prozent, die Anzahl derMitarbeitenden erhöhte sich von 5.222 (31.12.2018) auf 5.957 (31.12.2022).