Egal ob Nachwuchssuche in Social Media, Kunden-Angebote via E-Mail senden,Online-Banking oder Konstruktionsanleitungen downloaden - das Smartphone ist imGeschäftsalltag vieler Selbstständiger nicht mehr wegzudenken. Der kleineAlltagshelfer wird im besten Falle in der Hosentasche aufbewahrt, liegt abergerne auch offen auf Tischen oder Sitzgelegenheiten. Doch was passiert, wennbeispielsweise das Handy verloren geht? Es ist riskant, den Schutz dieserInformationen zu vernachlässigen. Viele wissen nicht, was in so einem Fall zutun ist oder was der Gesetzgeber vorschreibt. Unternehmer müssen entsprechendder Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)bestimmte Schritte einhalten. "Bei Handyverlust mit sensiblen Kundendatenhandelt es sich um eine Datenschutzverletzung, die gemäß Artikel 33 der DSGVOinnerhalb von 72 Stunden nach Kenntnisnahme bei der zuständigenDatenschutzbehörde gemeldet werden muss", sagt Versicherungsexperte PayamRezvanian und ergänzt:"Der Vorgang muss dokumentiert werden. Zudem solltenangemessene Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko für die betroffenenPersonen zu mindern. Dazu gehören zum Beispiel Passwortänderungen oder Sperrungdes Handys. Wenn keine Meldung erfolgt, verstoßen Unternehmer gegen die DSGVOund müssen dann die rechtlichen Konsequenzen dafür tragen."Daten stellen immer ein Risiko darVon physischen Dokumenten am Arbeitsplatz bis hin zu sensiblen Informationen aufpersönlichen Smartphones - Daten sind omnipräsent und jeder Touchpoint und jedeSchnittstelle stellen ein potenzielles Risiko dar. Rezvanian: "Wichtig ist es,sich bewusst zu machen, wie mit digitalen Daten umgegangen wird."Oftmals wissen Nutzer nicht genau, wer auf ihre Daten zugreifen kann,insbesondere wenn sie bestimmte Apps oder Dienste nicht ordnungsgemäß