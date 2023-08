Medaro beginnt Bohrarbeiten auf Lithiumliegenschaft Superb Lake mit JV-Partner

10. August 2023 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA OTC: MEDAF FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Rock Edge Resources die Firma Ombabika Group Inc. (zu 100 % im Besitz der First Nations) beauftragt hat, vier Bohrlöcher entlang des Streichens des Dyke #1 (entdeckter Ausbiss) auf seiner kürzlich optionierten Liegenschaft Superb Lake niederzubringen. Die Liegenschaft befindet sich im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Rock Edge Resources Inc. hat die Option, einen Anteil in Höhe von 70 % an dem Lithiumprojekt Superb Lake von Medaro zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 29. Nov. 2022).