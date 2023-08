Jeder dritte Autofahrer will ein E-Auto kaufen (FOTO)

München (ots) - Umfrage der ADAC Autoversicherung: Klimaschutz ist wichtigstes

Argument für E-Autos / Potenzielle Käufer achten besonders auf Reichweite und

Preis / Autofahrern ist Versicherungsschutz für den Akku wichtig



Elektroautos werden in Deutschland zunehmend beliebter. Im ersten Halbjahr 2023

wurden rund ein Drittel mehr E-Autos neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum.

Damit liegt ihr Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen bei rund 16 Prozent. Auch

mittelfristig dürfte sich der Trend zu E-Autos weiter verfestigen. Nach einer

Umfrage der ADAC Autoversicherung geht jeder dritte Autofahrer davon aus, sich

beim nächsten Fahrzeugwechsel für ein E-Auto zu entscheiden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Klimaschutz ist wichtigstes Argument für E-AutosIn der repräsentativen Umfrage wurden Autofahrer befragt, wie wahrscheinlich esist, dass ihr nächstes Auto ein Elektroauto werden wird. 24 Prozent derAutofahrer halten es für wahrscheinlich, weitere neun Prozent für sehrwahrscheinlich, dass sie sich für ein E-Auto entscheiden. Die Befragung zeigtauch: Das mit Abstand wichtigste Argument für Elektroautos ist der Klimaschutz.Auf die Frage, was aus ihrer Sicht für den Kauf eines E-Autos spricht, sagenzwei Drittel (65 Prozent) der potenziellen Umsteiger, dass Elektroautos einenBeitrag zum Klimaschutz leisten. Jeder Zweite (51 Prozent) sieht in densteigenden Preisen für Benzin und Diesel einen Grund künftig E-Auto zu fahren.41 Prozent nennen die finanzielle Förderung durch den Staat als Pluspunkt.Elektroautos häufig günstiger als VerbrennerTatsächlich kann sich der Umstieg auf ein Elektroauto auch wirtschaftlichlohnen. Ermitteln lässt sich dies mit einer Vollkostenberechnung, bei der alleKosten eines Autos, vom Kaufpreis über sämtliche Betriebs- und Wartungsaufwändebis zum Wertverlust, berücksichtigt werden. Eine Untersuchung des ADAC hatergeben, dass Elektroautos bei einem solchen Kostenvergleich nicht immer, aberhäufig besser abschneiden als Benziner oder Diesel.Erschwinglicher werden Elektroautos durch den sogenannten Umweltbonus. WährendPlug-in-Hybride staatlich nicht mehr gefördert werden, gibt es für E-Autosweiterhin finanzielle Unterstützung vom Staat und den Herstellern. Die Höhe derFörderung hängt vom Nettolistenpreis des Basismodells ab und beträgt 2023 bis zu6750 Euro.Autofahrer wünschen hohe ReichweitenDie ADAC Autoversicherung wollte auch wissen, was Autofahrern bei einemElektroauto besonders wichtig wäre. An erster Stelle steht eine hohe Reichweitedes Fahrzeugs. Für 68 Prozent aller Autofahrer ist sie wichtig. 60 Prozent legen