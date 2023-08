Wirtschaft Dax nach Zahlenflut am Mittag im Plus - Allianz im Aufwind

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.905 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Am Morgen hatten gleich sieben Dax-Unternehmen neue Geschäftszahlen veröffentlicht. Besonders gut dabei kamen offenbar die Daten der Allianz bei den Anlegern an. Der Versicherer konnte im zweiten Quartal Volumen und Überschuss steigen und damit seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigen.