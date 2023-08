BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Versicherer habe alles in allem ein ordentliches Zahlenwerk vorgelegt und auch die operativen Trends seien in Ordnung, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den Konsensschätzungen dürfte sich nichts Wesentliches ändern./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 221,6EUR gehandelt.



