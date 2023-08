Ausbildung und Berufseinstieg Kupferindustrie bietet nachhaltige Jobs / Optimale Karrierechancen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Zwar ist die Kupferindustrie selbst im Hinblick auf die

Beschäftigung relativ klein (+/- 50.000 Arbeitnehmer in ganz Europa), sie bietet

jedoch ein breites Spektrum von Beschäftigungsfeldern - angefangen bei der

Materialwissenschaft über die Produktion bis hin zur Erforschung des Weltraums.

In der gesamten Wertschöpfungskette von Kupfer finden unter anderem

Wissenschaftler, Ingenieure, Kaufleute, Techniker, Metallverarbeiter, aber auch

Fachleute für erneuerbare Energien ihre Heimat.



Kupfer begegnet den Menschen überall im Alltag - es ist ein wichtiges Industrie-

und Funktionsmetall, dass nicht nur dafür sorgt, dass z.B. Windkrafträder der

Handys funktionieren, sondern ist auch unabdingbar in der industriellen

Produktion. Menschen in entsprechenden Berufen kümmern sich um die Planung oder

Herstellung, Konstruktion oder Wartung, um die Weiterentwicklung von Anlagen und

Anwendungen oder Verbesserung der Produktion und sorgen dafür, dass sich unsere

durch Technik und Werkstoffe dominierte moderne Welt dreht. In der

Kupferindustrie gibt es eine Vielzahl von Berufen, die dafür sorgen, dass Kupfer

in dieser Welt zum Einsatz kommt.