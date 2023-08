Digital Demo Day 2023 rückt konkrete Anwendungen von Künstlicher Intelligenz für die industrielle Transformation in den Fokus

Düsseldorf (ots) -



- Fokusthema "GreenTech": Niedrigschwellige KI-Ansätze können in laufenden

Industrieanlagen CO2-Emmissionen messbar verringern und mehr Klimaschutz zu

leisten.

- "KI für den Mittelstand": Hauptsponsor Fero Labs präsentiert bei einer Guided

Tour für mittelständische Unternehmen das leistungsstarke KI-

Innovationsökosystem am Standort Düsseldorf und zeigt konkrete Vorteile von

KI-Lösungen auf.

- Mehr als 100 Start-ups präsentieren auf dem "Digital Demo Day" Innovationen

aus dem Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning.



Immer mehr Unternehmen in Deutschland beschäftigen sich mit dem Einsatz von

Künstlicher Intelligenz (KI) und der Implementierung von Machine Learning in

laufenden industriellen Prozessen. Das Zukunftspotenzial für Unternehmen ist

enorm. Gleichzeitig greift die aktuelle Diskussion über KI als

Zukunftstechnologie oftmals zu kurz: Wer KI vielmehr als Gegenwarts-Technologie

versteht und schon heute niedrigschwellige KI-Ansätze in den Fokus nimmt, hat

entscheidende Wettbewerbsvorteile - und kann in laufenden Anlagen für mehr

Klimaschutz Sorge tragen.