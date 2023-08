Jungheinrich bestätigt Jahresprognose - Anleger enttäuscht

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich sieht sich nach den ersten sechs Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen. Das Management bestätigte seine Prognose, laut der 2023 im Tagesgeschäft zwischen 400 und 450 Millionen Euro verdient werden sollen; nach 386 Millionen im Vorjahr. Nachdem Lieferkettenprobleme und hohe Stahlpreise als Folge des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr für Probleme und Kostendruck gesorgt hatten, läuft es für den Konzern inzwischen wieder besser. Allerdings konnte Jungheinrich im zweiten Jahresviertel nicht so profitabel wirtschaften wie im ersten Quartal. Auch die lediglich bestätigten Jahresziele sorgten an der Börse offenbar für Enttäuschung.

Analyst Alexander Hauenstein von der DZ Bank erinnerte in einer ersten Reaktion daran, dass Konkurrent Kion Ende Juli seine Jahresziele erhöht hatte. Die Jungheinrich-Aktie verlor am Vormittag rund sieben Prozent und rutschte in Richtung der Marke von 30 Euro auf das Niveau von Ende Juni. Für den MDax-Wert geht das Auf und Ab der vergangenen Monate somit weiter: Abgesehen von dem Anfang Februar erreichten bisherigen Jahreshoch bei mehr als 37 Euro, bewegt sich der Kurs zwischen 30 und 35 Euro. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich auf gut 16 Prozent.