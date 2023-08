Collective Metals erörtert geophysikalische Ergebnisse für sein Kupferprojekt Princeton

Der östliche Teil der Untersuchung wird von der Princeton-Gruppe verdeckt, was die Identifizierung von geophysikalischen Anomalien erschwert. Trotzdem wurden mehrere Anomalien identifiziert (Abb. 1). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich unter der Deckschicht der Princeton-Gruppe, die den östlichen Teil des Untersuchungsgebiets bedeckt, weitere potenzielle Ziele von Interesse befinden.

Kodiak Copper hat den Nutzen und die Kosteneffizienz von 3D-IP-Untersuchungen bei der Identifizierung und Abgrenzung neuer unterirdischer Ziele im Zusammenhang mit ihrem Projekt unter Beweis gestellt. Eine 3D-IP-Untersuchung wurde vom vorherigen Betreiber auf dem Trojan - Condor Corrido in unserem aktuellen Projektgebiet durchgeführt, einem vergleichsweise kleinen Gebiet im zentralen Teil des Grundstücks, das unter mehreren Vorkommen und den Vorkommen Trojan (092HSE267) und NEV MINFILE (092HSE112) liegt.

Bei den Explorationszielen für das Projekt handelt es sich um mehrere alkalische Cu-Au-Porphyr-Vorkommen, die mit Diorit-Intrusionen aus dem Trias-Zeitalter in Zusammenhang stehen, ähnlich den Vorkommen, die derzeit bei Copper Mountain abgebaut werden, das etwa 10 km östlich liegt und das Lagerstättenmodell für das Projekt darstellt. Unser Explorationsmodell ähnelt dem Modell des MPD-Grundstücks von Kodiak Copper, das sich etwa 30 km nordnordöstlich befindet. Dokumentierte Mineralisierungsvorkommen sind innerhalb und in der Nähe unseres Projekts vorhanden und werden durch eine Fülle von Informationen unterstützt, die von früheren Betreibern, der BC Geological Survey Branch und Geoscience BC (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli 2023) erworben wurden.

10. August 2023, VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-meta ... - freut sich, die geophysikalischen Ergebnisse eines früheren Betreibers und die Auswirkungen auf sein Projekt Princeton im Südwesten von British Columbia (das "Flaggschiffprojekt" oder das "Projekt") bekannt zu geben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer