Höhere Preise stimmen Allianz optimistisch - Aktie legt zu

(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu vorsichtigem Gewinnziel, aktualisierte Kursentwicklung, Analystenstimmen)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Höhere Preise für Versicherungsschutz treiben den Gewinn der Allianz überraschend stark nach oben. Trotzdem mochte der Vorstand um Konzernchef Oliver Bäte seine Prognose für das laufende Jahr bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag nicht anheben. "Wenn Sie mich fragen, ist es schwer vorstellbar, dass der operative Gewinn nicht die obere Hälfte der Zielspanne erreicht", sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Statt 13,2 bis 15,2 Milliarden Euro, wie offiziell angepeilt, wären dann mindestens 14,2 Milliarden Euro zu erwarten. Sie seien eben vorsichtig, erklärte der Manager die Zurückhaltung. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Für die Allianz-Aktie ging es kurz nach Handelsbeginn zeitweise um fast vier Prozent nach oben. Um die Mittagszeit lag das Papier noch mit gut drei Prozent im Plus bei 221,20 Euro, gehörte damit aber hinter der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück zu den stärksten Gewinnern im Dax . Seit dem Jahreswechsel hat das Allianz-Papier rund zehn Prozent an Wert gewonnen.