DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller durchlaufe große kulturelle Veränderungen nach dem Wechsel auf dem Chefposten, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob sich dieser bezahlt macht, das dürfte sich wohl am ehesten im Jahr 2025 entscheiden./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:43 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 181,0EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m