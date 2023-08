IW Inklusion an Schulen für Wirtschaft unverzichtbar

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist Inklusion an Schulen für den Arbeitsmarkt in Deutschland unverzichtbar. Das zeige schon ein Blick in die Beschäftigungsstatistik, hieß es am Donnerstag vom Institut.



Zuletzt waren demnach 1,11 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung bei einem Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern beschäftigt, hinzu kommen noch einmal rund 223.400 Beschäftigte in kleineren Unternehmen - Tendenz seit Jahren steigend, mit kleiner Corona-Lücke. "Schwerbehinderte Menschen sind gut qualifiziert und sie arbeiten in allen Branchen, besonders häufig im Verarbeitenden Gewerbe oder im Öffentlichen Dienst", hieß es weiter. Auch bei den Arbeitslosen sehe man das: 49 Prozent der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung haben laut IW eine Ausbildung absolviert, bei denjenigen ohne Behinderung waren es 34 Prozent.