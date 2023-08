Broadcom weitet Verluste aus

Die Broadcom-Aktie profitiert unheimlich stark von dem Technologieaufschwung der letzten Jahre, dies lässt sich auch sehr gut am Kursverlauf seit 2013 feststellen. Es herrscht eine sehr starke Aufwärtsbewegung, die nur temporär von zwischengeschalteten Konsolidierungen unterbrochen wurde, allein in diesem Jahr konnte die Aktie in der Spitze um weitere 67 Prozent auf ein Rekordhoch von 923,18 US-Dollar bis Ende Juli zulegen. Anschlusskäufe blieben jedoch aus, Investoren haben im Bereich der aktuellen Jahreshochs ein Dreifachhoch etabliert, was zusätzlich den Druck auf der Unterseite erhöht, der Aktie aber etwas Druck vom Kessel lassen dürfte.

EMA 50 im Fokus