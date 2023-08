Neuer Verwaltungsrat der BKK Pfalz hat sich konstituiert (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Der neue Verwaltungsrat der BKK Pfalz hat sich in seiner

Sitzung am 8. August in Ludwigshafen konstituiert. Das ehrenamtliche Gremium

umfasst zehn Versichertenvertreter und sieben Arbeitgebervertreter. Die Amtszeit

beträgt sechs Jahre.



Wie schon in der letzten Amtsperiode führen Roland Brendel als

Versichertenvertreter und Dr. Andreas Erb als Arbeitgebervertreter das oberste

Beschlussgremium der BKK Pfalz.





Kontinuität und WandelDie Wiederwahl der beiden Verwaltungsratsvorsitzenden sorgt für einen nahtlosenÜbergang und große Stabilität in der wichtigen Arbeit des Gremiums. Aber auchetliche neue Männer und Frauen sind nun an Bord und können so neue Ideeneinbringen. "Die BKK Pfalz feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Wirfreuen sehr uns auf die Aufgabe, als Verwaltungsrat die positive Entwicklung derKasse gemeinsam mit dem Vorstand fortzuschreiben", so Roland Brendel. "Dabeihaben wir alle die qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung unsererVersicherten, besonders auch mit digitalen Angeboten, im Fokus". "Wir werden unsals Selbstverwalter auch in Zukunft für eine nachhaltige Stabilisierung derFinanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung einsetzen und einzukunftsorientierter und verlässlicher Arbeitgeber in der Region sein", ergänztDr. Andreas Erb.Verabschiedet wurden an diesem Tag auch alle Verwaltungsräte, die im neuenGremium nicht mehr vertreten sind. Ein besonderer Dank ging dabei an BernhardHeise, der nach vielen Jahrzehnten im Gremium nicht mehr zur Wahl antrat."Herzlichen Dank an Bernhard Heise für sein Engagement im Sinne der Versichertenund die immer von großem Vertrauen und Respekt getragene Zusammenarbeit",bedankte sich Andreas Lenz als Vorstandsvorsitzender auch im Namen des gesamtenBKK Pfalz-Teams.Alle Infos zum neuen Verwaltungsrat auch aufhttps://www.bkkpfalz.de/unternehmen/wir-ueber-uns/verwaltungsratDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz inLudwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt beiihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalenAngebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuencirca 167.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mailto:mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103470/5577589OTS: BKK Pfalz