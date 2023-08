San Diego Zoo Safari Park kündigt Elephant Valley an, das größte Umgestaltungsprojekt in seiner 50-jährigen Geschichte

SAN DIEGO, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Die San Diego Zoo Wildlife Alliance hat bekannt gegeben, dass die Bauarbeiten für das größte und transformativste Projekt in der 50-jährigen Geschichte des San Diego Zoo Safari Park offiziell begonnen haben. Das völlig neue Denny Sanford Elephant Valley wird das Herz des Safariparks neu gestalten und die derzeitige Elefantenumgebung in eine dynamische Savanne und einen Ort der Erkundung verwandeln. Elephant Valley bietet Gästen aller Altersgruppen die Möglichkeit, mit Elefanten in Kontakt zu treten wie nie zuvor. Es fördert das Einfühlungsvermögen, das Verständnis und die Wertschätzung für diese majestätische Tierart – und weckt die Leidenschaft für Wildtiere.

„Wir freuen uns, Denny Sanford Elephant Valley ankündigen zu können – ein einzigartiges immersives Erlebnis für Besucher, das die wichtige Arbeit hier in San Diego mit den gemeinsamen Initiativen zum Schutz der Elefanten, die wir vor Ort unterstützen, verbindet", so Paul A. Baribault, Präsident und Geschäftsführer der San Diego Zoo Wildlife Alliance. „Elephant Valley wäre nicht möglich ohne die unglaubliche Gemeinschaft, die Spender, Mitglieder und Verbündeten, die uns unterstützen und unsere Arbeit zum Schutz der Tiere mit Partnern in der ganzen Welt möglich machen."

Die Gäste sind von mehreren Seiten von Elefanten umgeben, auch von unten über einen Steg, von dem aus sie die Herde beobachten können, und sie erfahren mehr über die entscheidende Rolle der Elefanten als Ingenieure ihres Ökosystems und über ihre komplexe soziale Dynamik. Elephant Valley wird den Gästen einen neuen Einblick in die Rolle geben, die die San Diego Zoo Wildlife Alliance als führendes Unternehmen im Bereich des Wildtierschutzes einnimmt. Es wird die weltverändernden Partner der Organisation hervorheben und die lebendigen Kulturen und lokalen Gemeinschaften feiern, in denen Menschen und Elefanten miteinander leben.

Im Mittelpunkt des Gästeerlebnisses in Elefant Valley steht eine zweistöckige Lodge, die von den Reisezielen inspiriert ist, die Reisende auf Safari in Afrika besuchen. Dieser Treffpunkt bietet die Möglichkeit, von Pädagogen etwas über die beeindruckende Tierwelt der Region zu erfahren und Elefanten beim Waten in ausgedehnten Wasserlöchern zu beobachten. Die reiche Pflanzenwelt im Elephant Valley wurde von einem Team von Gartenbauexperten und Baumpflegern sorgfältig zusammengestellt, um den Eindruck, die Geräusche und den Geruch des afrikanischen Graslandes authentisch wiederzugeben. Der riesige neue Lebensraum wird der Elefantenherde ein noch besseres Erlebnis bieten, indem er mehrere innovative Elemente enthält, die sich an den jahreszeitlichen Schwankungen orientieren, um die afrikanische Savanne das ganze Jahr über getreu nachzubilden.