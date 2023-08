München (ots) - Wer Immobilien im Jahr 2023 kaufen möchte, muss andere

Entscheidungen treffen als vor der Zinswende. Zu diesem Fazit kommt die Interhyp

AG, Deutschlands führender Vermittler privater Baufinanzierungen. "Wir

beobachten, dass viele Kaufinteressierte zu sehr auf ihr Bauchgefühl hören,

anstatt konkrete Berechnungen anzustellen und aktiv Kaufpreise zu verhandeln",

sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG.

Nachfolgend hat die Expertin die fünf größten Fehler im "New Normal" der

Baufinanzierung zusammengetragen und gibt Tipps, wie sie zu vermeiden sind.



Den Modernisierungsbedarf falsch einschätzen





Immobilieninteressierte sind gut beraten, beim Hauskauf mehr denn je einenerfahrenen Energieberater zu involvieren und sich beraten zu lassen. Vorteil:diese bringen einen notwendigen Modernisierungsbedarf früh ans Licht. Ohnehinnotwenige Sanierungen können zudem vor dem Einzug durchgeführt werden. Damitverbundene Kosten lassen sich rechtzeitig abschätzen - und von Anbeginn in dieFinanzierung einbinden. So können teure Nachfinanzierungen vermieden werden.Nicht über die eigenen Motive im Klaren sein und nicht zu finanziellenMöglichkeiten beraten lassenBleibe ich zur Miete wohnen oder lege ich mir Wohneigentum zu? Welche Immobiliesoll es sein? Sehne ich mich nach einem Penthouse in der Großstadt oder einemHaus mit Garten, in dem die Kinder spielen? "Viele sind sich über ihre eigenenMotive nicht genügend im Klaren und kennen ihre finanziellen Möglichkeitennicht. Laut einer aktuellen Interhyp-Studie haben sich nur 37 Prozent derBefragten durchgerechnet, was sie sich tatsächlich leisten können. Dabei lässtsich der Zinsanstieg durchaus durch mehr Eigenkapital und eine niedrigereAnfangstilgung ausgleichen", sagt Mohr. Wichtig ist, die eigeneFinanzierungsgrenze zu kennen und eine mögliche Finanzierung zu prüfen. Und dasbevor die Kaufentscheidung getroffen wird. Denn, ist das richtige Kaufobjektgefunden, ist es oft von Vorteil, wenn Interessierte den Verkäufern nachweisenkönnen, dass sie über die finanziellen Mittel für einen Kauf verfügen. Sosichern sie sich eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Mitbewerbenden.Immobilie falsch bewerten und Zurückhaltung in den KaufpreisverhandlungenVorhandene Informationen über die Wunschimmobilie können fehlerhaft sein. Injedem Fall sollte ein qualifizierter und kompetenter Sachverständiger das Objektbewerten. "Die Preise sinken aktuell am stärksten bei Objekten, die vor 1990gebaut wurden und weniger energieeffizient sind. Bei neueren Objekten - Baujahrnach 2010 - zeigen die von Interhyp erhobenen Zahlen deutlich geringere