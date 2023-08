JPMORGAN stuft Vitesco auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vitesco nach Halbjahreszahlen von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Hersteller von Antriebstechnik sei strategisch sehr gut aufgestellt, um im weltweiten Elektromotoren-Markt zu wachsen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wachsende Auftragsbestand dürfte 2024 im Jahresvergleich für Umsatzsteigerungen im hohen einstelligen Prozentbereich sorgen./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 11:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 11:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 80,35EUR gehandelt.