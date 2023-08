DZ BANK stuft CONTINENTAL AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Continental auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Der Autozulieferer habe seine Margenprognose nach einem schwächeren zweiten Quartal bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen sollte Conti vom gut gefu?llten Auftragsbuch sowie den ju?ngsten Preisverhandlungen profitieren. Hohe Vorleistungen in einigen Geschäftsfeldern, etwa im Bereich Architecture and Networking, sowie laufende Maßnahmen zur operativen Verbesserung, beispielsweise bei ContiTech, belasteten jedoch die Margenerholungsdynamik./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 11:36 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 12:00 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 69,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m