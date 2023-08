US-Inflation bei 3,2 Prozent: "Grünes Licht für die Zinspause"

Die Zahlen vom Donnerstag könnten eine entscheidende Rolle für den Zentralbank-Kurs der kommenden Monate spielen. Nachdem der Leitzins der US-Notenbank Fed im Juli auf den höchsten Stand seit 22 Jahren gestiegen war, rechnen die meisten Marktteilnehmer nicht mit weiteren Erhöhungen in diesem Jahr.

Verglichen mit dem Monat Juni liegt die Inflationsrate 0,2 Prozent höher, was allerdings daran liegt, dass die Rate im Juli 2022 stagniert hat. Größter Preistreiber in diesem Juli waren erneut die Kosten für Wohnen. Auch die Preise für Lebensmittel legten weiter zu. Die Kerninflation stieg wie erwartet um 4,7 Prozent.

"Die Juli-Inflationsrate gibt der Fed grünes Licht für die ersehnte Zinspause bei der kommenden Zinssitzung im September", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners die Zahlen. "Für eine Entwarnung ist es sicherlich zu früh. Aber fürs Erste dürfen sich Notenbanker und Börsianer über die aktuelle Preisentwicklung freuen. Und natürlich auf die Zinspause im September. Bewegt sich die Inflationsrate in den kommenden Monaten weiterhin im Juli-Tempo, dann gibt es durchaus Chancen, dass aus der Zinspause direkt das Ende der Zinserhöhungen wird", so Altmann.

An den Aktienmärkten wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Futures auf S&P 500 und Dow Jones liegen vorbörslich rund ein halbes Prozent im Plus, genau wie der DAX, der sich langsam wieder an die Marke von 16.000 Punkten heran kämpft.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion