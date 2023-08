GOLDMAN SACHS stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 13,60 auf 14,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die Bank ertragsseitig die Erwartungen dank besserer Nettozinserträge (NII) übertroffen hatte. Er hob daher nun seine Schätzungen für die NII der Konzerngruppe an./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 17:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 10,06EUR gehandelt.



