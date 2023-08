Biden empfängt im Oktober Australiens Premier als Staatsgast

Biden legt seit seinem Amtsantritt einen großen außenpolitischen Fokus auf den indopazifischen Raum. Unter anderem belebte er das sogenannte Quad-Format wieder, in dem die Staats- und Regierungschefs der USA, Australiens, Indiens und Japans in unregelmäßigen Abständen zusammenkommen./jac/DP/zb

Biden hatte Albanese im Mai zum Staatsbesuch eingeladen, nachdem er einen geplanten Australien-Besuch kurzfristig hatte absagen müssen. Der US-Präsident hatte ursprünglich vorgehabt, vom G7-Gipfel in Japan aus nach einem Zwischenstopp in Papua-Neuguinea nach Australien weiterzureisen. Wegen einer innenpolitischen Haushaltskrise strich Biden den Besuch in Papua-Neuguinea und Australien damals aber kurzerhand und kehrte direkt von Japan aus nach Washington zurück.

Staatsbesuche werden anders als reguläre Arbeitsbesuche von besonderem protokollarischen Pomp begleitet, wie etwa einem Staatsbankett. Albanese ist in Bidens Amtszeit der vierte ausländische Gast, dem diese Ehre zuteil wird: nach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und dem indischen Premierminister Narendra Modi.

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Ende Oktober den australischen Premier Anthony Albanese als Staatsgast in Washington empfangen. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, der Staatsbesuch sei für den 25. Oktober geplant. Der Besuch solle die tiefe und dauerhafte Allianz beider Staaten unterstreichen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer