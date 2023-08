Die Wolken lichten sich, als Ariana Grande mit Cloud Pink ihr neuestes Parfüm vorstellt

Nach fast einem Jahrzehnt anhaltenden Erfolgs in der Welt der Düfte hat Ariana ihren Platz in der Elite der Parfüminnovatoren gefestigt. Ihr Duftsortiment zeichnet sich durch überlegene Handwerkskunst, exquisite Inhaltsstoffe und einen feinen Geschäftssinn aus – oft auf Augenhöhe mit heutigen Top-Designer-Parfums –, und Cloud Pink erreicht noch einmal ein ganz neues Niveau. Der Duft kommt am 13.8. auf den Markt und wird zunächst exklusiv auf Ulta.com, ab dem 20.8. dann landesweit in Ulta Beauty Stores erhältlich sein.

Mit der Einführung von Cloud Pink wird ein neues Kapitel in der legendären Kollektion des erfolgreichen Multitalents aufgeschlagen. Das ätherische und moderne Cloud Pink ist von Arianas ansteckendem Optimismus und Selbstbewusstsein inspiriert. Die außergewöhnliche Kampagne ist vielleicht ihre bisher persönlichste und spiegelt auf brillante Weise Grandes Entwicklung als Künstlerin und Frau wider.

„Ich kann gar nicht beschreiben, wie gespannt ich auf den Start von Cloud Pink bin", sagt Grande. „Cloud ist ein Duft, der mir immer sehr am Herzen liegen wird. Ich danke meinen Fans dafür, dass sie ihn all die Jahre so sehr geliebt haben. Die Entwicklung eines neuen Dufts im Rahmen dieser beliebten Franchise war zunächst beängstigend, aber ich glaube wirklich, dass wir den perfekten Schwesternduft zum Original Cloud geschaffen haben. Mittlerweile gehört er zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe ihn in den letzten Monaten ununterbrochen getragen. Die Zusammenarbeit mit Clement und dem Team an dieser neuen Säule war ausgesprochen liebevoll und es war sehr aufregend, das alles geheim zu halten!!!! Ich habe dieser Ankündigung sehnsüchtig entgegengefiebert und kann es kaum erwarten, bis jeder CLOUD PINK erleben kann …"

Weder Arianas Fans noch Beauty-Enthusiasten können aufhören, ihre Düfte zu versprühen. Grandes weltweiter Erfolg in der Duftbranche ist außergewöhnlich. Sie sahnt eine Auszeichnung nach der anderen ab. Das Franchise kann sich mit Auszeichnungen und Nominierungen in mehreren Ländern für den Duft des Jahres und die Medienkampagne des Jahres für viele ihrer Duftmarken rühmen.