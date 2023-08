Neuer Anlauf für Abschleppen von havariertem Öltanker vor Rügen

Es ist den Angaben zufolge jedoch weiter nicht klar, welcher Hafen den Öltanker "Yannis P." aufnehmen soll. Wegen des Tiefgangs des Schiffes von mehr als 15 Metern ist die Auswahl eingeschränkt. Der Hochseeschlepper "MSC Dragon", das Mehrzweckschiff "Arkona" und der Notschlepper "Bremen Fighter" liegen in der Nähe bereit.

SASSNITZ (dpa-AFX) - Der havarierte Öltanker vor Rügen soll voraussichtlich am Samstag in einen Hafen geschleppt werden. Aktuell warte die Reederei auf eine Genehmigung, teilte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) am Donnerstag mit. Zuvor war das Manöver wegen schlechten Wetters verschoben worden.

