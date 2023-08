Biopharmazieunternehmen Ascendis Pharma eröffnet neue Niederlassung in München (FOTO)

München (ots) -



Das dänische Biopharmazieunternehmen Ascendis Pharma eröffnet am 10. August

2023 feierlich seine neue Niederlassung in München. Der Standort soll

Patient*innen und Ärzt*innen in Deutschland die innovativen neuen Medikamente

des Unternehmens näherbringen.



Das dänische Biopharmazieunternehmen Ascendis Pharma erweitert seine Präsenz in

Deutschland um den Standort München, an dem sich ein neues Team darum kümmern

wird, die innovativen neuen Medikamente des Unternehmens verfügbar zu machen.

Die bayerische Hauptstadt ist für Ascendis Pharma ein idealer Standort, um ein

Team talentierter Mitarbeiter*innen zu rekrutieren und Ärzt*innen und

Patient*innen bundesweit optimal zu betreuen. Die neue Dependance in München

ist zudem architektonisch etwas Besonderes, denn sie wurde vom dänischen

Architekturbüro Henning Larsen entworfen. Architekt Larsen selbst feierte man

zu Lebzeiten als Meister des Lichts. Diesem Anspruch wird auch das neue, offen

gestaltete Bürogebäude in München gerecht. Es kann flexibel genutzt werden und

entspricht modernsten Standards - auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. "Wir sind

sehr stolz darauf, unsere kommerzielle Präsenz mit diesem neuen Büro in München

zu erweitern. Das gesamte Team freut sich auf den Austausch und die

Zusammenarbeit in diesen großartigen Räumlichkeiten", sagt Anders Fogstrup,

Vizepräsident und General Manager der Ascendis Pharma.