JEFFERIES stuft Flutter auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flutter nach Halbjahreszahlen von 18000 auf 19500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Wheatcroft erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des irischen Glücksspiel- und Sportwettenanbieters bis 2025. Der Experte ist nun vor allem für das US-Geschäft zuversichtlicher./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 09:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 09:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 169,2EUR gehandelt.