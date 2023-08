M-net erweitert Internet-Angebot über die eigenen Glasfasernetze hinaus / Erweitertes Tarifangebot mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Mbit/s (FOTO)

München (ots) -



- Neue Tarifoptionen und höhere Bandbreiten für rund zwei Millionen Haushalte in

zahlreichen Regionen Bayerns - beispielsweise rund um München, Augsburg,

Nürnberg, Erlangen, Würzburg, Ulm, Kempten, Ingolstadt, Landsberg und Landshut

- Download-Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s statt bislang 100 Mbit/s

- Kunden profitieren von umfangreichen Vorteilen und Services von M-net



Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net erhöht die Internetgeschwindigkeit in

vielen bayerischen Regionen außerhalb seines Glasfaser-Kerngebiets und bietet

die zusätzlichen Tarife Surf&Fon-Flat 250 VDSL sowie SurfFlat 250 VDSL an. M-net

stärkt damit sein Angebot in Regionen, in denen aktuell keine eigenen

Glasfaser-Produkte verfügbar sind. Bestands- und Neukunden profitieren dort von

leistungsstarken Bandbreiten zu attraktiven Konditionen sowie den Vorteilen und

Services des regionalen Anbieters M-net.