Nürnberg (ots) - Bei NORMA kommen Verbraucherinnen und Verbraucher ab Freitag

11.08. auf ihre Kosten! Der Nürnberger Lebensmittel-Händler setzt sowohl bei

Getränken von LANDFEIN und SURF als auch bei verschiedenen Premium Baby

Windel-Größen von ELCURINA deutliche Preissenkungen durch. Die größte Ersparnis

gibt es mit über 16 Prozent bei den Eistees von SURF. Die Premium Baby Windeln

bekommen frischgebackene Eltern pro Packung jeweils 20 Cent günstiger.



Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je

nach Verfügbarkeit):





ELCURINA Baby Windeln Größe 4, 42 StückBislang: 5,85 EURJetzt: 5,65 EURELCURINA Baby Windeln Größe 5, 36 StückBislang: 5,85 EURJetzt: 5,65 EURELCURINA Baby Windeln Größe 6, 32 StückBislang: 5,85 EURJetzt: 5,65 EURLANDFEIN Joghurtdrink, 500 gBislang: 0,95 EURJetzt: 0,89 EURSURF Eistee, 0,5 lBislang: 0,49 EURJetzt: 0,41 EURSURF Eistee, 6 x 0,5 lBislang: 2,94 EURJetzt: 2,46 EURÖMÜR Hirtenkäse, 1.000 gBislang: 7,99 EURJetzt: 7,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.