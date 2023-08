Supermicro kündigt Großserienproduktion des E3.S All-Flash Storage Portfolios mit neuen CXL-Speichererweiterungsangeboten an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Umfangreiche neue Systeme zur

Unterstützung von E3.S All-Flash-Lösungen und E3.S CXL Speichermodul

(CMM)-Erweiterungslösungen mit E3.S-Laufwerken, die von jedem Flash-Anbieter

erhältlich sind, erhöhen die Flexibilität und Auswahl für Kunden



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud,

KI/ML, Speicher und 5G/Edge, liefert eine E3.S-Speicherlösung mit hohem

Durchsatz und geringer Latenz. Diese Lösung unterstützt die branchenweit ersten

PCIe® Gen5-Laufwerke und CXL-Module, um die Anforderungen großer KI-Trainings-

und HPC-Cluster zu erfüllen, bei denen riesige Mengen unstrukturierter Daten an

die GPUs und CPUs übertragen werden müssen, um schnellere Ergebnisse zu

erzielen.





Die Petascale Systeme von Supermicro sind eine neue Klasse von Speicherservern,die den neuesten Industriestandard E3.S (7,5 mm) Gen 5 NVMe-Laufwerke vonführenden Speicheranbietern für bis zu 256 TB mit hohem Durchsatz und geringerLatenz in 1U oder bis zu einem halben Petabyte in 2U unterstützen. Im Innerenreduziert die innovative symmetrische Architektur von Supermicro die Latenzzeit,indem sie kürzeste Signalwege für Daten sicherstellt und den Luftstrom überkritische Komponenten maximiert, so dass diese mit optimaler Geschwindigkeitarbeiten können. Mit diesen neuen Systemen kann ein Standard-Rack nun mehr als20 Petabyte Kapazität für NVMe-oF(TM) (NVMe(TM) over Fabrics)-Konfigurationenmit hohem Durchsatz aufnehmen und so sicherstellen, dass die GPUs mit Datengesättigt bleiben. Die Systeme sind entweder mit Intel® Xeon®-Scalable-Prozessoren der 4. Generation oder AMD EPYC(TM)-Prozessoren der 4.Generation erhältlich."Supermicro baut seine branchenführenden KI-Rack-Scale-Lösungen mit der neuestenSpeichertechnologie weiter aus", so Charles Liang, Präsident und CEO vonSupermicro. "Unser breites Sortiment an hochleistungsfähigen KI-Lösungen wurdeum NVMe-basierte Speicher im Petabyte-Bereich erweitert, um unseren Kunden, diegroße KI-Modelle und HPC-Umgebungen trainieren, maximale Leistung undKapazitäten zu bieten. Diese Lösungen werden jetzt weltweit in großen Mengenausgeliefert. Mit unseren Rack Scale Total IT-Lösungen liefern wirschlüsselfertige oder kundenspezifische Lösungen, einschließlichFlüssigkeitskühlung, die auf verschiedene Workloads abgestimmt und vom erstenTag an einsatzbereit sind."Die Petascale-Systeme von Supermicro sind die branchenweit ersten, die bis zu 4xE3.S 2T (15 mm) CMM-Bauteile auf Intel- und AMD-basierten Plattformenunterstützen. Diese Systeme ermöglichen jetzt eine Cache-Kohärenz zwischenCPU-Speicher und über PCIe angeschlossenen DDR-basierten Speichergeräten. Das