WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,36 Prozent auf 3.172,35 Punkte. In Wien prägte die laufende Berichtssaison das Geschehen und löste zum Teil markante Kursbewegungen aus. So zog die Wienerberger -Aktie mit einem Abschlag von etwas mehr als elf Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, nachdem der weltgrößte Ziegelhersteller für das Halbjahr über einen deutlichen Gewinnrückgang berichtet hatte.

Die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen lieferte für den ATX kaum sichtbare Auswirkungen. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich am Berichtstag hingegen im Plus. In den USA sind die Verbraucherpreise im Juli etwas geringer als erwartet um 3,2 Prozent zum Vorjahr gewachsen. An den Finanzmärkten gibt es nun Spekulationen, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben könnte.